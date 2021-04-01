Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили схему по разворовыванию почти 1,5 млн грн бюджетных средств при ремонте дорог Харькова. К этой схеме могут быть причастны чиновники Харьковского городского совета, поскольку они выступают заказчиками работ.
Об этом сообщил пресс-секретарь Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула на своей Facebook-странице, передает RegioNews.
По данным следствия, Департамент строительства и дорожного хозяйства городского совета заключил договор с коммерческой фирмой на проведение ремонтных работ внутриквартальной дороги в Московском районе Харькова.
Как выяснилось, директор внес в официальные документы ложную информацию об объемах и стоимости выполненных работ, подписал акт и подал его в соответствующий департамент Харьковского городского совета. На основании этого документа на счет фирмы были перечислены более 1,4 млн грн в качестве платы за ремонтные работы.
Кроме этого, правоохранители обнаружили еще ряд нарушений.
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По заключению строительно-технической экспертизы, из-за противоправных действий директора коммерческой фирмы бюджету был нанесен ущерб на сумму 1,4 млн грн.
По словам Абдулы, возбуждено уголовное дело, директору фирмы сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 191 (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное в крупном размере) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Сейчас продолжаются следственно-оперативные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к хищению бюджетных средств.
В комментариях под постом спикера СБУ пользователи соцсети обращают внимание на то, что участие в схеме чиновников городского совета Харькова как заказчика работ также должно проверяться.