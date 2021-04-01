Известный украинский журналист Дмитрий Гордон считает, что самые большие шансы стать новым городским головой Харькова у Михаила Добкина

Время Голованова Как передает RegioNews об этом Гордон заявил в эфире программы "" на телеканале "Украина-24".

"Пока я вижу самые большие шансы у Михаила Добкина. На сегодняшний день", – сказал Гордон.

Он отметил, что временный мэр Харькова Игорь Терехов неумело копирует Кернеса.

"Мои друзья в Харькове говорят, что Терехов делает очень неуклюжие шаги. Он пытается стать вторым Кернесом – билборды развешивает, раздает указания и стучит кулаком по столу, даже пытается копировать интонацию... Но вторым Кернесом быть нельзя", – отметил Гордон.