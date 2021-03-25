В сети появился проект «Престол 1-й столицы», который в виде комикса описывает последние политические события в Харькове и будет посвящен предстоящей борьбе за кресло мэра
Авторы летописи выборов в картинках утверждают, что их «комиксы, основаны на нереальных событиях», но подчеркивают, что «любое сходство с главными героями одобряется», пишет mykharkov.info.
Проект создается усилиями «группой харьковчан, неравнодушных к будущему своего города и не обделенных чувством юмора».
«Это попытка взглянуть на городскую политику и выборы под нетипичным углом, осмыслить происходящие серьезные вещи с юмором. Мы хотим популяризировать политические процессы, чтобы харьковчане понимали их и сделали осознанный выбор. Если кто-то из героев наших комиксов покажется Вам знакомым, даже не сомневайтесь – это не случайно. Но мы и не помышляли обидеть кого-то из реально живущих людей», — заявляют авторы проекта.
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С первыми выпусками комиксов можно ознакомиться тут.
Героями рисованной истории выступают вымышленные персонажи: Замзамыч Бледный, Мистер Пуфик, Дон Марксович и Арсений Бабаков. Однако их изображения напоминают главных фигурантов уже де-факто стартовавшей избирательной гонки Игоря Терехова, Павла Фукса и Михаила Добкина.
Авторы обещают выпускать комиксы на регулярной основе, пока будет продолжаться избирательная кампания.
Напомним, 17 марта Комитет по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления Верховной Рады Украины рекомендовал назначить проведение выборов мэра Харькова 31 октября 2021 года. В настоящее время и.о. мэра Харькова является секретарь горсовета Игорь Терехов, на которого были возложены обязанности мэра после смерти в третий раз избранного Харьковским городским головой Геннадия Кернеса.