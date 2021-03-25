В марте 2021 года харьковчане получили платежки за отопление, в которых, вопреки обещаниям секретаря Харьковского горсовета Игоря Терехова, значительно повысилась стоимость услуг.

Об этом на свой странице в "Фейсбук" написал харьковский журналист Алексей Басакин, передает regionews.ua.

По его словами, в феврале 2021 года харьковчане уже получали платежки за отопление, в которых, вопреки обещаниям секретаря Харьковского горсовета Игоря Терехова, значительно повысилась стоимость услуг. Однако после скандала февральские платежки пересчитали, незначительно снизив итоговую сумму.

"Итак, в феврале харьковчане получили платежки, в которых суммы за отопление несколько отличались от реальности. Особенно смешно это смотрелось на фоне билбордов одного секретаря горсовета о том, что тарифы на отопление и горячую воду до конца отопительного сезона останутся неизменными. Прошел шум по соцсетям, и мэрия экстренно созвала брифинг, на котором новоназначенный директор ХТС промямлил, что был неправильно посчитан календарный месяц. Тогда же некий секретарь горсовета заявил, что все пересчитают. Пересчитали. Сумма скидки составила 47 гривен, но да черт с ним, важен принцип", - отметил Басакин.

Однако в марте журналисту опять пришел счет с повышенными суммами платежей. Басакин опубликовал платежку, в которой сумма до перерасчета за февраль и сумма за март оказались идентичными – 901,72 грн.

"Звоню в ХТС и получаю прекрасный ответ: Уважаемый, Игорь Александрович Терехов обещал, что перерасчет будет в январе. Мы его выполнили примерно на 6%. Про февраль речи не было. Цитата дословная", - написал Басакин.

"Аплодирую вашим пиарщикам стоя. Так нае… обмануть своих избирателей на единственном громком обещании надо уметь. Подъездные бабушки и так склонялись больше к другому, не очень хорошему кандидату. Чувствую, теперь акции ММД еще вырастут, особенно если им кто-то объяснит, кого винить", - подытожил Басакин.

Напомним, что в январе 2021 года и.о. мэра Харькова Игорь Терехов заявил, что до конца отопительного сезона в Харькове стоимость отопления и горячей воды поднимать не будут. И даже разместил наружную рекламу с этим обещанием от своего лица. Однако уже в феврале харьковчане получили платежки с повышенными тарифами. После скандала в соцсетях и запросов журналистов, мэрия объяснила, что цена услуги повысилась из-за технической ошибки. После этого горсовет провел перерасчет платежей за отопление и горячую воду в феврале 2021 года.