Ситуация с ковидом в Харькове стремительно ухудшается и приближается к критической. В городе растет число тяжелых больных, критически не хватает мест в стационарах, кислорода и аппаратов ИВЛ

Об этом на условиях анонимности заявили сразу несколько врачей харьковских больниц, сообщает RegioNews

По их словам, в последние дни в стационары стали массово поступать больные, заразившиеся во время массовых народных гуляний на Масленицу. Размещать новых больных, как утверждают медики, уже практически негде. Все койко-места в харьковских стационарах заполнены пациентами с тяжелой формой ковида.

При этом, как утверждают медики, на все их слова о переполненности больниц, нехватке кислородных концентраторов и аппаратов ИВЛ, власть пока не реагирует.

Как известно, народные гуляния на Масленицу 14 марта были организованы и.о. мэра Харькова Игорем Тереховым. В сети много фото с мероприятия, где четко видно, что меры предосторожности не были соблюдены. Сам временный мэр Харькова присутствовал на мероприятии без маски и не соблюдал дистанцию.

Позже заместитель Терехова Светлана Горбунова-Рубан заявила, что на Масленицу Терехов якобы "хотел утешить харьковчан".