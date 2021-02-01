Экс-депутат Харьковского городского совета Андрей Кудинов решил уйти с должности руководителя Сумского рынка в Харькове

Об этом он написал в своем личном Facebook, передает Знай.

Отставку Кудинова напрямую связывают со смертью харьковского градоначальника Геннадия Кернеса. Мол, после его смерти команда мэра разваливается прямо на глазах.

По словам Андрея Кудинова, он поставил перед собой новые цели, поэтому решил уйти с должности главы Сумского рынка, который стал визитной карточкой Харькова.

"Новые цели! Новые задания! Начинается новый этап в моей жизни! Ухожу с должности директора Сумского рынка. Необычный рынок. Визитная карточка Харькова. Спасибо всем, кто был со мной в этом проекте!,- написал Андрей Кудинов в Facebook.

Как сообщалось ранее, вдова мэра Харькова Геннадия Кернеса продаст его отель. Об этом рассказали на портале медиа группы "Объектив" ссылаясь на собственный источник.

По словам источника издания, вдова покойного Геннадия Кернеса Оксана Гайсинская намерена продать его в Отель "Националь", который находится на проспекте Науки.

После смерти мэра Харькова его жена получила в наследство его имущество в том числе гостиницу "Националь". Однако судя по всему Оксана Гайсинская решила закрыть бизнес, которым занимался ее муж.