В Харьковской области, в городе Чугуев, ученики одной из школ сняли видеоо том, как проходят их уроки химии.

Ролик они выложили в You tube, передает "Знай".

«Школа 7 в Чугуеве. Сняли дети. Учителя неадекватны», - публикует скандальное видео один из телеграмм-каналов.

Авторы ролика подписали его «Училка е**нулась».

На опубликованных кадрах – учительница химии, которая истерично кричит на ученика примерно седьмого-восьмого класса. Точных причин ее поведения не указывается, но можно предположить, что он плохо отвечал на уроке.

«Как ты разговариваешь? «Что?», «где?», «как?» Я что, не права?! Ты посмотри, хамы какие! А то я покажу все! В следующий раз я тебя оценю по стандартам двенадцатибальной системы! И ты отработаешь каждый балл. Я тебе расскажу, что ты должен отвечать. Я принесу критерии оценивания, что ты должен знать на 10 баллов!», - срывается на крик педагог. Урок почему-то она ведет на русском языке.

«Я сам знаю», - огрызается мальчик.

«Нет, ты не знаешь! Выходи к доске!», - требует учительница.

«Не хочу!», - отвечает ей дерзкий ученик.

Стоит отметить, что поведение учительницы далеко от педагогических стандартов, но не исключено, что истерика – следствие более ранних событий, которые могли подорвать душевное равновесие женщины.