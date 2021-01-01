В Харьковской области, в городе Чугуев, ученики одной из школ сняли видеоо том, как проходят их уроки химии.
Ролик они выложили в You tube, передает "Знай".
«Школа 7 в Чугуеве. Сняли дети. Учителя неадекватны», - публикует скандальное видео один из телеграмм-каналов.
Авторы ролика подписали его «Училка е**нулась».
На опубликованных кадрах – учительница химии, которая истерично кричит на ученика примерно седьмого-восьмого класса. Точных причин ее поведения не указывается, но можно предположить, что он плохо отвечал на уроке.
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«Как ты разговариваешь? «Что?», «где?», «как?» Я что, не права?! Ты посмотри, хамы какие! А то я покажу все! В следующий раз я тебя оценю по стандартам двенадцатибальной системы! И ты отработаешь каждый балл. Я тебе расскажу, что ты должен отвечать. Я принесу критерии оценивания, что ты должен знать на 10 баллов!», - срывается на крик педагог. Урок почему-то она ведет на русском языке.
«Я сам знаю», - огрызается мальчик.
«Нет, ты не знаешь! Выходи к доске!», - требует учительница.
«Не хочу!», - отвечает ей дерзкий ученик.
Стоит отметить, что поведение учительницы далеко от педагогических стандартов, но не исключено, что истерика – следствие более ранних событий, которые могли подорвать душевное равновесие женщины.