Украинский защитник "любезно" побеседовал с пьяным пассажиром автобуса

Видео разговора опубликовал в своем блоге в Twitter офицер ВСУ Анатолий Штефан с позывным «Штирлиц».

«Они живут рядом, они мечтают вонзить нам нож в спину, они с паспортами Украины, но в душе они настоящие вражины, которые ждут своего часа. Они неизлечимо инфицированы», – подписал запись автор.

В кадре – подвыпившего вида гражданин спрашивает, зачем «они поменяли власть» в Украине.

«Ладно, Россия вам не нравится, а американцы что вам лучше сделали?», – интересуется тип на заднем сидении, эмоционально размахивая руками.

Когда военный ответил, что он защищает свою родину, которой присягал и флаг которой у него на рукаве, мужчина разразился очередным бредом:

«Это не флаг Украины. Это знак «окраина России и Беларуси».

На это парень ответил, что он родился, живет и будет жить в Украине, а не на окраине.

Кроме того, пропагандист Кремля Евгений Попов проговорился о захвате Донбасса

Скандальное признание прозвучало в эфире телеканала "Россия 1". Блогер Денис Казанский прокомментировал высказывание в Twitter и раскрыл его истинный смысл.

Российский пропагандист Евгений Попов заявил, что Россия может уступить оккупированные территории обратно в Украину. По его словам, многие россияне будут недовольны таким поворотом событий.

"Мы признаем... Мы даже готовы, к сожалению, для меня, для многих граждан России, пойти на то, чтобы Донбасс вернулся в лоно Украины", - заявил он в эфире программы.

Денис Казанский напомнил, что ранее Россия отрицала участие в конфликте на востоке Украины. По его словам, теперь пропагандисты признали свою причастность к событиям на Донбассе.

"Как так? Вы ж не сторона конфликта. Кончилась сказка о том, что жители Донбасса сами решают свою судьбу?", - отметил блогер.

Напомним, украинских медиков подло расстреляли на Донбассе, кадры: "угодили в засаду боевиков и...".

Как сообщала Politeka, Украина потеряла молодого бойца, остались жена и двое детей.

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