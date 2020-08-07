Пропагандист Кремля Евгений Попов проговорился о захвате Донбасса

Как сообщает Politeka.net, скандальное признание прозвучало в эфире телеканала "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, скрольте вниз страницы). Блогер Денис Казанский прокомментировал высказывание в Twitter и раскрыл его истинный смысл.

Российский пропагандист Евгений Попов заявил, что Россия может уступить оккупированные территории обратно в Украину. По его словам, многие россияне будут недовольны таким поворотом событий.

"Мы признаем... Мы даже готовы, к сожалению, для меня, для многих граждан России, пойти на то, чтобы Донбасс вернулся в лоно Украины", - заявил он в эфире программы.

Денис Казанский напомнил, что ранее Россия отрицала участие в конфликте на востоке Украины. По его словам, теперь пропагандисты признали свою причастность к событиям на Донбассе.

"Как так? Вы ж не сторона конфликта. Кончилась сказка о том, что жители Донбасса сами решают свою судьбу?", - отметил блогер.

Ведущий российского федерального канала:



«Мы даже готовый пойти на то, чтобы Донбасс вернулся в лоно Украины»



Как так? Вы ж не сторона конфликта. Кончилась сказка о том, что жители Донбасса сами решают свою судьбу? pic.twitter.com/rUpUJSDl9O — Денис Казанський (@den_kazansky) May 28, 2020

Ранее мы писали, что боевики на Донбассе начали отработку ударов по объектам на подконтрольной Украине территории

Об этом сообщил спикер Министерства обороны полковник Дмитрий Гуцуляк.

Согласно данным разведки, командование оккупантов проводит интенсивную оперативную и боевую подготовку. От начала этой недели противником были проведены командно-штабные учения артиллерийских подразделений.

"По информации ГУР Минобороны Украины, для тренировки дежурных артиллерийских расчетов целями определялись объекты, которые находятся на подконтрольной Украине территории в Донецкой и Луганской областях", - отметил военнослужащий.

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