У Украины появился шанс вернуть Донбасс

Такое мнение в эфире Обоз TV озвучил экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко в ноябре 2018 года.

«То есть говорить, что мы совсем отказываемся - нет. Но мы говорим, что максимум, на что мы можем пойти, - на поэтапное решение вопроса. А там - или ишак сдохнет, или султан умрет», – пояснил он.

Подобный план, по мнению военного, может стать шансом на введение миротворцев на оккупированные территории.

Однако американские эксперты предлагают Украине свой план деоккупации Донбасса.

«Американцы предлагают Украине жестко перекрыть «границу», никого и ничего не пускать, даже ресурсы - электроэнергию и воду. И там очень быстро сложится революционная ситуация, которая недопустима для России. Она это не вытянет, и таким образом можно сдвинуть этот процесс», - пояснил Романенко.

Ранее мы писали, что боец смешанных единоборств (ММА) Виталий Слипенко рассказал о реалиях на оккупированных территориях Донбасса.

В частности, он рассказал о ситуации в оккупированном Луганске, из которого он переехал в Россию в 2014 году.

По словам спортсмена, ему был сложно оставить свою семью и переехать, но он ни о чём не жалеет.

По его словам, сейчас из Луганска многие стараются выехать кто куда, ведь там нет нормальной жизни. "Здесь, в России у меня много возможностей и перспектив. У меня карьера идёт вверх, я встретил свою будущую жену и друзей, поэтому события того года и переезд сильно изменили мою жизнь.

Конечно, мне тяжело от того, что происходит у меня дома, и тяжело осознавать, что это всё не скоро закончится. Поколение растёт, сменяется, но большая часть ребят с Донбасса переезжают кто куда, потому что там нет ни жизни, ни работы, ни понимания дальнейшего будущего", – заявил спортсмен.

Напомним, чемпион мира рассказал, как нужно поступить с Усиком.

Как сообщала Politeka, чемпион мира из Крыма в открытую назвал РФ агрессором.

Также Politeka писала, что чемпион мира Журавлев рассказал, почему Крым предал Украину.