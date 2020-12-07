Найлегший рецепт "ікри" з'явився в мережі
Рецептом поділилися в групі "Що приготувати на вечерю" в соціальній мережі Фейсбук.
Інгредієнт:
- оселедець або інша солона риба-150-200г;
- відварені яйця-2 шт;
- відварна морква-1 велика (150-200г);
- вершкове масло-50-70г;
- м'який плавлений сир - 100г;
- сіль / перець - за смаком.
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Приготування:
1. Рибу дрібно порубати.
2. Яйця і моркву остудити і натерти на тертці.
3. Змішуємо рибу, яйця, моркву, масло і сир.
4. Додаємо сіль за смаком.
5. Після намазку перекладаємо в баночку і в холодильник.
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