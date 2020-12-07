Найлегший рецепт "ікри" з'явився в мережі

Рецептом поділилися в групі "Що приготувати на вечерю" в соціальній мережі Фейсбук.

Інгредієнт:

  • оселедець або інша солона риба-150-200г;
  • відварені яйця-2 шт;
  • відварна морква-1 велика (150-200г);
  • вершкове масло-50-70г;
  • м'який плавлений сир - 100г;
  • сіль / перець - за смаком.

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Приготування:

1. Рибу дрібно порубати.

2. Яйця і моркву остудити і натерти на тертці.

3. Змішуємо рибу, яйця, моркву, масло і сир.

4. Додаємо сіль за смаком.

5. Після намазку перекладаємо в баночку і в холодильник.

Можна налити велику чашку кави, далі намазуємо паштет на шматочок житнього хлібця, їмо і насолоджуємося від задоволення.

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Максим Степанов

У разі введення в Україні повного карантину об'єкти критичної інфраструктури можуть продовжити роботу, в тому числі і громадський транспорт.

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