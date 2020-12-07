Найлегший рецепт "ікри" з'явився в мережі

Рецептом поділилися в групі "Що приготувати на вечерю" в соціальній мережі Фейсбук.

Інгредієнт:

Приготування:

1. Рибу дрібно порубати.

2. Яйця і моркву остудити і натерти на тертці.

3. Змішуємо рибу, яйця, моркву, масло і сир.

4. Додаємо сіль за смаком.

5. Після намазку перекладаємо в баночку і в холодильник.

Можна налити велику чашку кави, далі намазуємо паштет на шматочок житнього хлібця, їмо і насолоджуємося від задоволення.

Раніше ми писали, что міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, чи працюватиме громадський транспорт у разі введення повного локдауну

Степанов заявив, що заразитися коронавірусом в напівпорожньому автобусі або метро, дотримуючись дистанції і перебуваючи в масці, навряд чи можливо, ризик "дуже-дуже низький".

У разі введення в Україні повного карантину об'єкти критичної інфраструктури можуть продовжити роботу, в тому числі і громадський транспорт.

До слова, харків'ян налякали "вічним" карантином: у МОЗ дали вичерпну відповідь.

Як повідомляла Politeka, харків'яни відреагували на слова соратників Кернеса, "правду довго будуть приховувати".

Також Politeka писала, що харків'яни прощаються з рідними, яких забрав Китайський вірус: "складно було змиритися з цим".