У Харківській області горів величезний склад
Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.
В Лозовскому районі рятувальники ліквідували вогонь на зерновому складі, площа пожежі склала 50 кв. м
Вогонь ліквідували за 4,5 години .Причина виникнення пожежа з'ясовується.
Чарівна "наречена" Харламова вивалила бюст з декольте, притулившись до інструменту: "Хороша стійка"
Ратаковськи побалувала своїми соковитими об'ємами в занадто сміливому декольте: "Гідна заздрості"
Тарзан після зради Корольовій вляпався в новий скандал: "Як можна було сісти на..."
Екс-солістка "Серебро" в білосніжному бікіні полізла в басейн в листопаді: "Нереально перезарядилася..."
Раніше ми писали, що в громадському транспорті Харкова пасажири порушують правила карантину.
Талеграм-канал "Труха Харків" опублікував фото на якому видно, як пасажири не дотримуються соціальної дистанції: люди їдуть стоячи в транспорті, притискаючись один до одного.
Крім того на знімку видно, що не у всіх харків'ян медичні маски надіті правильно - Засоби захисту не прикривають ніс, а у одного молодого чоловіка, який випадково потрапив в кард, маска на обличчі зовсім відсутня.
Як повідомляла Politeka, "нові" болячки нахлинули на харків'ян, кількість хворих зростає з кожним днем, з'явилися дані.
Додамо, що у Харкові "рейдери віджимають" у багатодітної сім'ї квартиру, деталі: "треба було вчасно віддавати кредит"
Нагадаємо також, що харків'янин накинувся на 92-річного батька з кулаками, злетілася поліція: все закінчилося трагічно.