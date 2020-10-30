У Харківському селищі Жихар пройшли протести проти пошуку сланцевого газу

За словами жителів, раніше представники компанії пояснювали проведення робіт пошуком прісної води. Коли правда про наукові дослідження відкрилася, це викликало бурхливу реакцію місцевої громади, передає Харьков live.

"Харків і область себе повністю забезпечує газом!!!! Тільки де він для людей.... ні тому що у нас він еталонний висококалорійний і продається за кордон за дорого...а ми тут теж за дорого купуємо самий дерьмовий з усіх низькокалорійний + транспортування . ..і ще сланцевий газ зруйнує всю екосистему ...пропадуть верхні шари води.. і т .д...", "Сланцевий газ?!!! Пропала область! Тепер зжеруть разом з жителями і водою...", - пишуть харків'яни у коментарях.

До слова, у Харкові зафіксували ще сім смертей від китайського вірусу.

Станом на 30 жовтня в Харківській області семеро людей померли від китайського вірусу.

Про це повідомили в Харківському обласному лабораторному центрі.

За добу також зафіксували + 659 за добу нових випадків захворювання вірусом.

В Україні рекорд хворих і померлих: станом на ранок п'ятниці, 30 жовтня, в Україні офіційно підтверджено 378 729 випадків коронавірусної інфекції. За останню добу виявлено-8312, померло - 173, одужав - 3394.

До слова, нова напасть атакує харків'ян, з'явилася важлива заява: "вже зафіксовано...".

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