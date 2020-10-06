Поки харківська влада спуска' десятки мільйонів гривень на прикрашання парків і скверів у центрі, прості громадяни показують далеко невтішні картини міста

Так, у телеграм-каналі "ВЕХА" вирішили продемонструвати всю глибину харківських ям, використавши в якості мірила п'ятилітрову пластикову пляшку, передає Politeka.net.

На опублікованих фото зафіксовано стан доріг і вулиць біля станції метро "Київська", глибина ям на яких вводить у ступор. Для водіїв же їзда по таких "якісних" дорогах перетворюється на справжнє випробування.

"Ось тільки фонтану не вистачає, ви не знаходите?", - іронізує автор публікації, натякаючи на те, що в Харкові мерія не шкодує грошей на фонтани, зате не знаходить їх на ремонт дорожнього покриття.

Зазначимо, що зауваження більш ніж резонне в світлі останніх намірів комунальників придбати для фонтану за 51 мільйон гривень в саду Шевченка навіс на зиму за 1,4 млн.гривень.

Раніше ми розповідали про те, що до приїзду в Харків президента Володимира Зеленського в місті і найближчих населених пунктах посилено мили дороги. Відповідне фото очевидці опублікували в соціальних мережах.

Ми також писали, що харків'янам показали "пастку" комунальників на вулиці Академіка Павлова, опублікувавши знімок в Інтернеті.

На фото – відкритий люк навпроти ринку "Барабашово", де, як відомо, потік людей дуже значний. Його "убезпечили" за допомогою гілок, проте вночі будь-хто може впасти туди, не побачивши ніяких попереджувальних позначень.

Нагадаємо, на збиткове харківське метро спустять ще десятки мільйонів.

Як повідомляла Politeka, харків'яни потрапили в пастку комунальників.

Також Politeka писала, що вандали влаштували погром в улюбленому парку харків'ян, фото наслідків.