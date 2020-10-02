У Харкові дівчина почала розгулювати прямо на дорожній розмітці
Відео оприлюднив місцевий Telegram-канал.
Дівчина сильно нахилялася і судячи з того, що вона була в спідниці, водії побачили пікантне шоу.
Крім того, у відеоролик додали музику.
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До слова, на Харківщині з початку 2020 року сума заборгованості із зарплати зросла майже на 49%.
Про це повідомили в Головному управлінні статистики. На сьогоднішній день в регіоні зафіксована рекордна сума заборгованості із зарплат на підприємствах Харківської області.
Заборгованість становить понад 546 мільйонів гривень, що на 48,9% більше ніж у січні поточного року.
Також в управлінні зазначають, що лише за останній місяць заборгованість зросла на 8%.
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