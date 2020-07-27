В одній області може бути відразу кілька зон

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України, з 1 серпня всі регіони України розділять на карантинні зони

І Харківщина не стане винятком, передає «Город Х».

Мова йде про постанову від 22 липня № 641 «Про встановлення карантину та посилення протиепідемічних заходів на території з широким розповсюдженням гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2о».

Від того, як в Харківській області буде складатися епідеміологічна ситуація, її можуть віднести до одного з чотирьох рівнів безпеки: «зеленого», «жовтого», «помаранчевого» чи «червоного». Найцікавіше, що райони і міста однієї області можуть потрапити в різні зони.

Визначати рівень небезпеки буде Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Відповідно, «жовтий», «помаранчевий» і «червоний» рівні встановлюються на тій території регіону, де зафіксовано серйозне поширення вірусу з Китаю. Якщо ж по області не буде рішення Держкомісії ТЕБ та НС, то це означає, що вона знаходиться в «зеленій зоні».

У залежності від присвоєного рівня, в кожному регіоні діятимуть різні обмеження.

Раніше ми писали про те, що Харківщина встановила новий антирекорд за кількістю заражених. 24 липня в області було виявлено 74 нових випадки захворювання.

Сумне лідерство за кількістю нових заражень тримають Харків і Харківський район, а також Чугуївський, Зміївський та Дергачівський райони.

Раніше ми писали, що основним джерелом зараження COVID-19 у Харкові вважається громадський транспорт.

Нагадаємо, харків'яни придумали новий спосіб протистояння вірусу.

Як повідомляла Politeka, лікар харківської інфекціонки розкрив тривожні відомості про кількість заражених.

Також Politeka писала, що харків'яни наплювали на маски і дистанцію в транспорті.