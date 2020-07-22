Пацієнти Харківської міської лікарні швидкої і невідкладної допомоги показали, що відбувається за стінами медустанови
У групі «Брутальний Харків» з'явилося відео, зроблене у відділенні політравми на другому поверсі, передає Politeka.net. Дівчина показала, в якому стані знаходиться туалет.
Як видно на записі, невелике приміщення буквально завалено пакетами зі сміттям, хоча прибирання там повинні проводити кожні три години.
«Для людей на інвалідних колясках або милицях - супер умови», – іронізує автор.
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За словами дівчини, коли люди з гіпсом або на милицях йдуть у туалет, все сміття падає їм на ноги.
«Санітарок, як відомо, немає. Медсестри кажуть, що прибирати повинні самі», – розповіла вона.
«Прибирати дійсно повинні санітарки, але і люди повинні бути людьми, а не свинями», «Доскорочувалися!», «Хто хоче попрацювати санітаркоюї? Ніхто...», «Кому хочеться працювати за 3 тисячі і ще з погрозами від гол. лікаря, що незамінних немає», «Капець - це коли хтось викладає подібні відео в мережу, з обуренням і гидливістю, абсолютно не замислюючись про те, який брак мед. персоналу по всій країні! А хто з вас альтруїст, підіть покажіть, як треба прибирати кожні 3 години вбиральні за 3000. Багато родичів пацієнтів судно не винесуть за ними, не кажучи вже про те, щоб потрапити в урну порожньою пляшкою!», – реагують у коментарях.
Раніше ми писали про те, що, поки в центрі Харкова десятки мільйонів закачують в парки і сквери, біля міських лікарень коїться справжнє пекло. Яке саме, показала на своїй сторінці у Фейсбуці відомий харківський журналіст Тетяна Доцяк.
Вона опублікувала фото під'їзду до однієї з лікарень міста, який назвати дорогою язик не повертається. Швидше – напрямок з ям і калюж. Єдине достоїнство цієї дороги – її постійність.
Нагадаємо, крик душі харківського головлікаря сколихнув Україну.
Як повідомляла Politeka, харків'янин у важкому стані потрапив у лікарню, палату показали в мережі.
Також Politeka писала, що відомий блогер розніс чиновників за піар на лікарях.