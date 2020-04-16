Незважаючи на те, що віруючих українців попросили залишитися на Пасху вдома і не ходити в храми, щоб не підхопити вірус, деяким парафіям, як виявилося, закони не писані

У мережі раз у раз з'являються свідоцтва того, що деякіхрами не збираються обмежувати кількість парафіян на Великодніх богослужіннях, та ще й всіляко зазивають їх прийти в церкву.

Чергове «запрошення» показали харківські користувачі соцмереж у групі «Типове ХТЗ», опублікувавши знімок оголошення.

Текст свідчить про те, що харків'ян запрошують на обряд освячення пасок, яєць і навіть м'ясних продуктів у храм «Всіх Святих» на Горизонті.

Тут же вказаний графік, коли буде проходити обряд.

«Ну здрастє, приїхали...», – лаконічно підписав знімок автор публікації.

Відзначимо, що в коментарях немає жодного слова на підтримку служителів культу, а ось обурення вище даху.

«Паства сидить вдома – пастирі голодують!», «Нехай потім у батюшки допомогу на лікування просять, п***ць всі такі віруючі, що п***ць, смішно аж до сліз)», «Через таких д*білів сидіти і сидіти на карантині», «Це провокація, щоб була причина продовжити карантин. Всі захворіють на великдень, а якщо не захворіють – намалюють хворих», «Народ! Навіть і не думайте. Купіть у магазині вже освячену пасочку і побудьте вдома. Всім здоров'я!», «Сам факт освячення під час нинішнього положення жахає, а по-друге, ще й інформація про освячення м'ясних продуктів!)», «У нас карантин до нового року закінчиться!», «Непробивні!», – пишуть під публікацією.

Декількома днями раніше харківські правоохоронці попередили про те, що на час великодніх богослужінь біля храмів чергуватимуть посилені наряди, щоб не допустити порушень правил карантину.

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