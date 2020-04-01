У Харківській області безвідповідальні громадяни продовжують випалювати сотні гектарів територій, абсолютно не замислюючись про наслідки пожеж

До чого призводить безконтрольне спалювання сміття чи навмисний підпал трави в Кечигівському районі Харківщини, показав на своїй сторінці у Фейсбуці користувач Роман Скляр. Щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця.

На записі видно повністю випалений очерет на березі водойми і згорілі гнізда птахів з кладкою. Вогонь буквально засмажив яйця, на яких сиділи качки.

І тут же на відео чоловік демонструє, що природа навіть у такій катастрофічній ситуації бере своє. На місці згорілого гнізда качка відклала нові яйця.

«Люди, не паліть траву», – просить чоловік в кадрі, однак навряд чи його чують ті, хто, підпалюючи природу і знищуючи екосистеми, розважається, спостерігаючи за результатами своєї злочинної діяльності і слухаючи крики тварин і птахів, котрі гинуть у вогні.

Люди не приховують своєї злості на таких осіб, про що прямо пишуть у коментарях під відео:

«😥😥😥😥😥😥😥Як можуть спати вночі, після того, як накоїли таке???», «Не дарма ко...вірус прийшов на Землю....», «Нехай вдома палять качкам гнізда, винен Порошенко, Зеленський, Трамп, Путін, Мао. Але не ми», «Це скоти, а не люди», «У нас сьогодні хтось підпалив очерет, полум'я було більше 5 м. Знаю, що дикі качки сидять на гніздах і лебеді є. Хто це зробив, невідомо😢 Але найприкріше, що зараз вивчаємо тему "птахи" і "водоплавні", та що тепер говорити дітям 🙏», «Наш світ врятує не краса, і не доброта, і не знань сила - а взятий в руки автомат і грамотний відстріл дебілів ... (((».

Раніше ми розповідали, що минулого тижня рятувальники Харківщини понад 300 разів виїжджали на гасіння пожеж на відкритих територіях. З-за сухої і вітряної погоди вогонь розноситься на десятки кілометрів, знищуючи все живе на своєму шляху.

Нагадаємо, масштабна пожежа розгорілася під Києвом, вогонь перекинувся на ліс.

Як повідомляла Politeka, масштабна пожежа підібралася до Харкова впритул, страхітливі кадри.

Також Politeka писала, що по Харкову прокотилася хвиля автопідпалів.