Введення карантину через коронавірус спровокувало дефіцит медичних масок й антисептиків в аптеках Харкова

У мережі мешканці міста розповідають про те, що маски, які раніше коштували до двох гривень, тепер продають з величезною націнкою. Більше того, є ті, хто робить це з-під поли

Так, у групі «ХС Харків» з'явилася історія про те, як дівчина поцікавилася наявністю масок і що з цього вийшло.

«Була в аптеці, забирала замовлення. Вирішила про всяк випадок уточнити наявність масок, сказали, що їх немає. Виходжу з аптеки, за мною біжить фармацевт, настирливо просить вийти з аптеки і пропонує купити маски за спекулятивною ціною! Я просто в шоці! У приміщенні аптеки кажуть, що їх немає, а за очі пропонують маски втридорога! Люди, прокиньтеся 😔 тобто вони скупили маски заздалегідь, їх продажу немає, а тепер вони таке творять», – пише автор, не приховуючи обурення.

У коментарях користувачі розповідають про те, з чим самі зіткнулися в аптеках міста.

«Сьогодні вдень в аптеці на перехресті гтруда/гвширонінців купив маски по 15грн вільно! Днів три тому вони були по 20 грн», «з урахуванням того, що до карантину маска коштувала 1,80 грн. то це не смішно вже. А враховуючи, що маску треба міняти кожні 2 години, то в добу це вже не смішно виглядає», «Ціна в аптеці на одноразову маску 24-25 грн, це теж не нормально, маска повинна мінятися кожні 2-4 години, не рідше», «поки не почнуть реально карати, нічого у нас не зміниться в кращу сторону», «Люди, ви себе чуєте? Одноразові маски, які ОБОВ'ЯЗКОВО потрібно міняти через 2 години, по 15, 20 грн. І ви вважаєте це нормально? До карантину вони коштували 1,60 грн. Респіратори пелюстки з клапаном (купували робочим) 20 грн це було дорого, зараз їх продають по 350. Є простіший вихід. Сідаємо і шиємо самі ватно-марлеві пов'язки. Дешево і сердито», – пишуть люди.

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