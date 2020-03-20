У Харківській облдержадміністрації розгорівся черговий скандал

Губернтарор Харківщини звільнив директора Департаменту охорони здоров'я Харківської ОДА Вадима Іваннікова через те, що той узявся виконувати протокол за підписом голови ХОДА, який той пізніше заблокував.

Як передає «Вечірній Харків», згідно з п 1.6 протоколу засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, Департамент охорони здоров'я Харківської області, очолюваний Іванніковим, повинен був перевірити стан готовності і забезпечити передачу апаратів ШВЛ в інфекційну лікарню з районів.

Проте пізніше під час брифінгу Олексій Кучер заявив, що це рішення було їм заблоковано, а керівник Іванніков звільнений з посади.

Не далі як учора молодий керівник Харківської облдержадміністрації вже став предметом пильної уваги ЗМІ, місцевої влади та представників бізнесу. Він не з'явився на засідання регіонального антикризового штабу з протидії коронавірусу, одним з членів якого він був. Результатом стала зневажлива критика Кучера з боку бізнесмена Олександра Ярославського, який назвав губернатора «позорищем», і самого мера Харкова Геннадія Кернеса.

Більш того, наступного дня градоначальник написав у мережі довгий пост про те, хто і скільки грошей дав на боротьбу з коронавірусом після засідання штабу, не забувши при цьому запустити кілька каменів у город Кучера.

«Ні, губернаторе, це не 90-ті роки, а 2020 рік, і у нас на порядку денному боротьба з коронавірусом. А в 90-ті роки, якби мені попався такий, як Кучер, і підвів мене, як він підвів всіх нас, я б його просто розчавив, як клопа», – зазначив мер Харкова.

Новый молодой губернатор старается показать, что он работает в связке с крупным бизнесом, работодателями, с мэром... Gepostet von Геннадий Кернес am Freitag, 20. März 2020

У свою чергу голова ОДА звернувся до бізнесменів, які вчора були присутні на засіданні антикорупційного штабу, нагадавши, що вже пройшли 90-ті роки.

«Це фактично публічне вимагання у бізнесу було. Ми так не працюємо. І ми повернемо в реальність, в сьогодення ту людину, яка фактично займається вимаганням грошових коштів», – цитує чиновника Depo.Харків.

А ось і мем від "СонцеЛикого Харкова", який коротко пояснює всю суть підкилимних інтриг в кабінетах влади.

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