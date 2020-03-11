Залишається чекати на дощ, який все виправить після співробітників водоканалу

Наслідки роботи комунальників не на жарт розлютили жителів Харкова

Причиною для праведного гніву послужили фотографії дитячого майданчика, опубліковані в групі «Харків City» в соціальній мережі Фейсбук, передає Politeka.

На знімках – двір в одному зі спальних районів міста по вулиці Салтівське шосе. У центрі – дитячі гойдалки, повністю в багнюці, а поруч – сліди «життєдіяльності» працівників водоканалу: пластикові огорожі, які валяються, загороджувальна стрічка і палиці, на яких ця сама стрічка кріпилася.

Судячи з усього, комунальники латали прорив, та так і залишили заміс з бруду на дитячому майданчику. На це натякає і підпис до фото:

«Це Харків, Дитинко! «Дитячий майданчик» у дворі по вул. Салтівське шосе, 256. Харківводоканал - вам окремий привіт! Чому всі комунальні служби в місті все роблять через одне місце??? Це колись припинитися?».

Мешканці міста не обійшли увагою публікацію, залишивши пристойну кількість коментарів.

«Я коли ріс, був тільки бруд) круто, що гойдалки додали (чоловік, прожив у цьому будинку 30 років, до речі, майданчик будинку 250а, а не 256)», «Вони по-іншому не вміють. Спец відбір», «Це не найгірший варіант! Наймерзенніший варіант – це любителі собак, які вигулюють їх на дитячих майданчиках! Дермищі скрізь!», «Це піонери скарб шукали..», «Коли будуть штрафувати і звільняти безвідповідальних керівників і судити винних», «Ох....старші жителі сосалтівки зовсім страх втратили... Ганчірочки в руки і арбайтен, європейці хе**ві....», «Харківські дитячі майданчики настільки суворі, що на них дітей привозять на тракторах, джипах і всюдиходах», – пишуть користувачі.

Раніше ми розповідали, що в районі Салтівка в Харкові понад 5 років стоїть меморіал місту з неправильним роком заснування. Так, на стіні написано 1658, коли, насправді, Харків був заснований у 1654 році.

«Х***ва сенсація від салтівських вчених: ХХ насправді був заснований на два роки пізніше», – пояснили фото.

Нагадаємо, на збиткове харківське метро спустять ще десятки мільйонів.

Як повідомляла Politeka, харків'яни потрапили в пастку комунальників.

Також Politeka писала, що вандали влаштували погром в улюбленому парку харків'ян, фото наслідків.