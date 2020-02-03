Незвичайну картину спостерігали напередодні ввечері мешканці вулиці Владислава Зубченка в Харкові на Салтівці

Очевидці помітили у вікні квартири на сьомому поверсі в будинку №31 голу жінку, яка намагалася «вийти» на вулицю. Відеозапис інциденту з'явився в телеграм-каналі «ХС-Харків».

Як повідомляє видання «Наш Харків», автор відео негайно викликав рятувальників і правоохоронців, оскільки резонно припустив, що невідома в костюмі Єви збиралася покінчити життя самогубством.

Проте хтось у квартирі виявився спритнішим і затягнув її назад, запобігши таким чином біді.

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Раніше ми розповідали про те, що після сварки з батьками 14-річна дівчинка вистрибнула з вікна квартири на другому поверсі в місті Каховка Херсонської області. В результаті падіння вона серйозно пошкодила хребет.

Ми також писали про те, що 43-річний житель Харкова на очах у дружини спробував вчинити самогубство і підпалив себе. Подія мала місце в Холодногірському районі міста.

Драма розігралася в одній із квартир, де чоловік, перебуваючи удвох з дружиною, облив себе легкозаймистою речовиною та підпалив. Жінка негайно викликала швидку і намагалася самотужки загасити вогонь. Коли потерпілого у важкому стані доставили в Харківську клінічну лікарню швидкої допомоги, лікарі діагностували у нього опіки всього тіла.

Господиня квартири розповіла правоохоронцям, що це – не перша спроба чоловіка звести рахунки з життям. Раніше він вже намагався накласти на себе руки, вистрибнувши з вікна.

Нагадаємо, у Харкові знайшли тіло жінки.

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