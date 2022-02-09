В центре Харькова, по ул. Мироносицкой, 21 прошли обыски в компании, связанной с Олегом Кияшко, который является зятем уголовного авторитета Вадима Казарцева, известного как «Князь»

Как пишет АТН со ссылкой на издание «KharkivToday», на видео с места обысков видно, что часть правоохранителей заходят в здание, двое остаются на улице за автомобилем, с ними еще несколько человек, среди которых — сотрудники СБУ.

В пресс-службе СБУ изданию проведение обысков подтвердили, однако подробную информацию обещали предоставить позже.

Обыски по данному адресу проводили Харьковская областная прокуратура, СБУ и Нацполиция. Следственные действия проводились в компании ЖБК «Эталон» и фирме «Бархан». Завод железобетонных конструкций «Эталон» принадлежит Андрею Казаринову и Сергею Кувикову.

Фирма «Бархан» ранее принадлежала Вадиму Казарцеву, а сейчас ею управляет Олег Кияшко.

По информации правоохранителей, расследуется деятельность организованной преступной группы, которая захватила ценные государственные земли, на которых уничтожила плодородный слой земли, и самовольно добывала и продавала песок, не заплатив в бюджет ни копейки налогов. Убытки, нанесенные государству, составляют не менее 1 млрд. гривен.

Напомним, Вадим Казарцев, известный как криминальный авторитет «Князь», умер осенью 2020 года.