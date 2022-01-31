Об этом идет речь в статье "Строительный коллапс в Харькове: что происходит без ГАСК", обнародованной на сайте "Харьков.Комментарии".



По информации издания, с 1 января 2022 года Департамент территориального контроля Харьковского горсовета был ликвидирован как юридическое лицо. Соответственно, прекратились и его полномочия в сфере архстройконтроля. Вместо ликвидированного департамента Харьковский горсовет создал новый Департамент по инспекционной работе, которому и хотели передать полномочия в сфере ГАСК.



"По данным ряда СМИ, такие действия мэра Игоря Терехова могли иметь исключительно политические конъюнктурные причины и мотивы. Новый профильный Департамент по инспекционной работе якобы создан под нового заместителя мэра Сергея Кузьмина, который ранее возглавлял центральный ГАСК Украины и был уволен оттуда лично премьер-министром Гончаруком. В кулуарах Кузьмина называют ставленником депутата ВР от ОПЗЖ Игоря Абрамовича, который, по данным СМИ, может курировать работу мэра Терехова и осуществлять его неформальную связь с Офисом президента. Задачей Кузьмина якобы является административное, бизнес и финансовое администрирование строительной и разрешительной сферы деятельности городского совета с замыканием принятия решений на киевском офисе Абрамовича, минуя кабинет мэра Терехова", - говорится в статье.



Однако, как отмечает издание, новый Департамент под руководством Кузьмина "не смог пройти соответствующую аккредитацию и получить полномочия от профильного центрального органа исполнительной власти в сфере архитектурно-строительного контроля. Теперь в городе Харькове отсутствует архстройконтроль в принципе".



Как результат, говорится в статье, сейчас в ЦНАП тысячи заявок и пакетов документов, которым не дают хода. "Никто ничего не принимает, не обрабатывает и не выдает разрешений, и ни у кого нет законных полномочий и оснований для проведения проверок строек. Так что незаконные строительства могут процветать, а на сигналы от горожан по этому поводу некому реагировать", - пишут журналисты.



Кроме того, отмечает издание, честный строительный бизнес в таких условиях не может нормально работать. Также остановлено принятие в эксплуатацию готовых объектов, а это целый "букет" проблем. "Другими словами, в Харькове паралич строительной сферы, сферы услуг для населения, что может привести, в частности, к судовым искам к горсовету", - подытожило издание.



Напомним, 12 октября 2021 года экс-глава Государственной архитектурно-строительной инспекции Сергей Кузьмин был назначен заместителем и.о. городского головы Харькова. По информации СМИ, Кузьмина должен курировать в Харькове строительную и земельную сферы.