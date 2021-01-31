В Харькове пассажир метро упал на рельсы на станции "Дворец Спорта"

Об этом вчера сообщили в пресс-службе Харьковского метрополитена.

"На станции Дворец спорта произошло падение пассажира на рельсы при отсутствии электропоезда. С контактного рельса было снято напряжение, пассажира было оперативно выведено на платформу", - говорится в сообщении.

С пассажиром работают правоохранители.

Ранее мы писали, что на Харьковщине мужчина напал на школьницу и избил ее стеклянной бутылкой.

Инцидент произошел 27 января в Волчанском районе.

13-летняя девочка возвращалась из школы домой. На нее набросился 38-летний мужчина в маске и ударил ее стеклянной бутылкой по голове, пытаясь закрыть рот рукой.

Девочка сопротивлялась, поэтому злоумышленник нанес несколько ударов кулаком в переносицу и челюсть. Правоохранителям удалось оперативно установить личность злоумышленника и задержать его.

Напомним, что стариков из горящего дома в Харькове приютили дома очевидцы трагедии:"Вывели на лютый мороз".

Как сообщала Politeka, подробности трагедии в Харькове огорошили украинцев: "пенсионеров выносили прямо в памперсах".

Также Politeka писала, что свидетели трагедии в доме престарелых в Харькове выдали новые детали: "Скорая отказалась ехать".