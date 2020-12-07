Легчайший рецепт "икры" появился в сети
Рецептом поделились в группе "Что приготовить на ужин" в социальной сети Фейсбук.
Ингредиенты:
- сельдь или другая соленая рыба - 150-200г;
- отварные яйца - 2 шт;
- отварная морковь - 1 большая (150-200г);
- сливочное масло - 50-70г;
- мягкий плавленый сыр - 100г;
- соль/перец - по вкусу.
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Приготовление:
1. Рыбу мелко порубить.
2. Яйца и морковь остудить и натереть на терке.
3. Смешиваем рыбу, яйца, морковь, масло и сыр.
4. Добавляем соль по вкусу.
5. После намазку перекладываем в баночку и в холодильник.
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