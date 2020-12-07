Легчайший рецепт "икры" появился в сети

Рецептом поделились в группе "Что приготовить на ужин" в социальной сети Фейсбук.

Ингредиенты:

  • сельдь или другая соленая рыба - 150-200г;
  • отварные яйца - 2 шт;
  • отварная морковь - 1 большая (150-200г);
  • сливочное масло - 50-70г;
  • мягкий плавленый сыр - 100г;
  • соль/перец - по вкусу.

коронавирус, магазин, продукты, люди в масках

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Приготовление:

1. Рыбу мелко порубить.

2. Яйца и морковь остудить и натереть на терке.

3. Смешиваем рыбу, яйца, морковь, масло и сыр.

4. Добавляем соль по вкусу.

5. После намазку перекладываем в баночку и в холодильник.

Можно налить большую чашку кофе, далее намазываем паштет на кусочек ржаного хлебушка, кушаем и наслаждаемся от удовольствия.

Ранее мы писали, что министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, будет ли работать общественный транспорт в случае введения полного локдауна

Степанов заявил, что заразиться коронавирусом в полупустом автобусе или метро, соблюдая дистанцию и находясь в маске, вряд ли возможно, риск "очень-очень низкий".

Максим Степанов

В случае введения в Украине полного карантина объекты критической инфраструктуры могут продолжить работу, в том числе и общественный транспорт.

К слову, харьковчан припугнули "вечным" карантином: в МОЗ дали исчерпывающий ответ.

Как сообщала Politeka, харьковчане отреагировали на слова соратников Кернеса, "правду долго будут скрывать".

Также Politeka писала, что харьковчане прощаются с родными, которых забрал китайский вирус: "Сложно было смириться с этим".