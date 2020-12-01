В Харьковской области горел огромный склад
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
В Лозовском районе спасатели ликвидировали огонь на зерновом складе, площадь пожара составила 50 кв.м
Огонь ликвидировали за 4,5 часа .Причина возникновения пожара выясняется.
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Ранее мы писали, что в общественном транспорте Харькова пассажиры нарушают правила карантина.
Талеграм-канал "Труха Харьков" опубликовал фото на котором видно, как пассажиры не соблюдают социальную дистанцию: люди едут стоя в транспорте, прижимаясь друг к другу.
Кроме того на снимке видно, что не у всех харьковчан медицинские маски надеты правильно - средства защиты не прикрывают нос, а у одного молодого человека, который случайно попал в кард, маска на лице вовсе отсутствует.
Как сообщала Politeka, "новые" болячки нахлынули на харьковчан, количество заболевших растет с каждым днем, появились данные.
Добавим, что в Харькове "рейдеры отжимают" у многодетной семьи квартиру, детали: "Надо было вовремя отдавать кредит"
Напомним также, что харьковчанин набросился на 92-летнего отца с кулаками, слетелась полиция: все закончилось трагично.