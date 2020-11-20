В метро Харькова полицейские решили наказать пассажира без маски

Как передает Politeka.net, телеграм-канал "Труха" опубликовал видео на котором можно увидеть, как полицейские разговаривают с мужчиной, находившимся в вагоне метро без защитной маски, (чтобы посмотреть видео - проскрольте до конца новость).

Автор публикации добавил, что из-за сопротивления пассажира пришлось остановить поезд.

"Надеюсь штраф ему таки выписали", "на самом деле маска єто все х**ня, но с**ка вот такие тупоголовые бунтари реально бесят", "Надеюсь будет штраф за остановку движение поездов по линии", "Я все время удивляюсь нашему народу, есть правила которых нужно придерживаться", - пишут харьковчане в комментариях.

Видео здесь.

К слову, в харьковском метро люди едва помещаются в вагон, фото:"Вирусом же только в выходные заражаются?".

Как сообщала Politeka, сотни харьковчан взбунтовались против карантина, терпение закончилось: "требуем отставки правительства".

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