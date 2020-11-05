В Киеве неизвестные нападают на людей возле метро

Как передает Politeka.net, об этом сообщила в Facebook киевлянка Виктория Бугро.

Девушка рассказала, что возле ст. м. Героев Днепра неизвестные мужчины нападают на местных жителей.

Также девушка написала приметы мужчин.

"Рост от 190 см, темная куртка до колен, на голове капюшон с мехом. Парень молодой – до 25 лет, спортсмен и очень жестокий”, – описала Виктория одного из нападавших.

Деньги и дорогие вещи мужчинам не нужны, однако все равно проходятся по карманам жертв перед тем как сбежать.

"Уже 5 случаев, один смертельный, человек умер от побоев в больнице” – уверяет Виктория Бугро.

Ранее мы писали, что Чернобыль будет закрытым для туристов минимум в течение месяца - до 30 ноября 2020 года.

Так, зона Чернобыльской атомной электростанции будет закрыта для туристов в связи с введением карантина, связанного с эпидемией коронавируса.

В пресс-службе подчеркнули, что хоть зона ЧАЭС и будет закрытой для туристов, у людей все же будет возможность посещать места, которые расположены рядом со станцией.

"В связи с карантинными мероприятиями, связанными с предотвращением распространения на территории Чернобыльской АЭС острой респираторной болезни COVID-19, администрация ЧАЭС ограничила ознакомительные визиты граждан всех стран на территорию станции и в здании как минимум до 30 ноября 2020 года, но посетить места и объекты, расположенные вокруг станции, можно. Так, беспрепятственно посетители попадут на площадь, где находится Стена памяти и скульптура Прометея, и увидят новый конфайнмент со смотровой площадки ЧАЭС", - сообщили в пресс-службе.

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