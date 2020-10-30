В Харьковском поселке Жихарь прошли протесты против поиска сланцевого газа

По словам жителей, ранее представители компании объясняли проведение работ поиском пресной воды. Когда правда о научных исследованиях открылась, это вызвало бурную реакцию местной общины, передает Харьков live.

"Харьков и область себя полностью обеспечивает газом!!!! Только где он для людей.... нет потому что у нас он эталонный высококалорийный и продается за границу за дорого...а мы здесь тоже за дорого покупаем самый дерьмовый из всех низкокалорийный + транспортировку ...и ещё сланцевый газ разрушит всю экосистему ...пропадут верхние слои воды.. и т.д ...", "Сланцевый газ?!!! Пропала область! Теперь сожрут вместе с жителями и водой...",- пишут харьковчане в комментариях.

К слову, в Харькове зафиксировали еще семь смертей от китайского вируса.

По состоянию на 30 октября в Харьковской области семь человек скончались от китайсого вируса.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

За сутки также зафиксировали +659 за сутки новых случаев заболевания вирусом.

В Украине рекорд больных и умерших: по состоянию на утро пятницы, 30 октября, в Украине официально подтверждено 378 729 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки обнаружено - 8312, умерло - 173, выздоровел - 3394.

К слову, новая напасть атакует харьковчан, появилось важное заявление: "уже зафиксировано...".

Как сообщала Politeka, на Харьковщине вирус ближе к зиме набирает обороты, медики бьют тревогу: "количество заболевших достигло...".

Также Politeka писала, что харьковчане взбунтовались против беспредела в метро, "стоимость проезда увеличили...".