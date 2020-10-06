Пока харьковские власти спускают десятки миллионов гривен на украшения парков и скверов в центре, простые граждане показывают далеко нелицеприятные картины города

Так, в телеграмм-канале «ВЕХА» решили продемонстрировать всю глубину харьковских ям, использовав в качестве мерила пятилитровую пластиковую бутылку, передает Politeka.net.

На опубликованных фото зафиксировано состояние дорог и улиц возле станции метро «Киевская», глубина ям на которых вводит в ступор. Для водителей же езда по таким «качественным» дорогам превращается в настоящее испытание.

«Вот только фонтана не хватает, вы не находите?», – иронизирует автор публикации, намекая на то, что в Харькове мэрия не считает денег на фонтаны, зато не находит их на ремонт дорожного покрытия.

Отметим, что замечание более чем резонное в свете последних намерений коммунальщиков приобрести для фонтана за 51 миллион гривен в саду Шевченко навес на зиму за 1,4 млн. гривен.

Ранее мы рассказывали о том, что к приезду в Харьков президента Владимира Зеленского в городе и ближайших населенных пунктах усиленно мыли дороги. Соответствующее фото очевидцы опубликовали в социальных сетях.

Мы также писали, что харьковчанам показали «ловушку» коммунальщиков на улице Академика Павлова, опубликовав снимок в интернете.

На фото – открытый люк напротив рынка «Барабашово», где, как известно, поток людей очень внушительный. Его «обезопасили» с помощью веток, однако ночью любой может упасть туда, не увидев никаких предупредительных обозначений.

Напомним, на убыточное харьковское метро спустят еще десятки миллионов.

Как сообщала Politeka, харьковчане попали в ловушку коммунальщиков.

Также Politeka писала, что вандалы устроили погром в любимом парке харьковчан, фото последствий.