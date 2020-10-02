К слову, на Харьковщине с начала 2020 года сумма задолженности по зарплате выросла почти на 49%.

Об этом сообщили в Главном управлении статистики. На сегодняшний день в регионе зафиксирована рекордная сумма задолженности по зарплатам на предприятиях Харьковской области.

Задолженность составляет более 546 миллионов гривен, что на 48,9% больше чем в январе текущего года.

Также в управлении отмечают, что лишь за последний месяц задолженность выросла на 8%.

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