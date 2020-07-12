В Харькове «азовцы» пришли в «гости» к имению Кацуб, которые в регионе представляют «Партию Шария»

Информацию об этом сообщил телеграмм-канал «Хроники Ридика».

«Харьковские азовцы пришли под дом финансистов Шария, бывших регионалов и просто госбюджетных крыс - к семейке Кацуб. Нарисовали лого их партии на воротах. На этом не остановимся. Далее будет», – говорится в публикации.

Подтвердил проведение акции и экс-командир полка «Азов», а ныне руководитель центрального штаба «Нацкорпуса» Максим Жорин.

На своей странице в Фейсбуке он подчеркнул, что «клан бывших регионалов и последовательных украинофобов Кацуба финансирует и развивает в Украине партию Шария», совершенно не скрывая своих антиукраинских взглядов.

Самое интересное, что у поместья Кацуб их ждал «сюрприз».

«Мы нашли руководство харьковской ячейки шариевцей. Теперь точно нет у кого не может быть сомнений об их связи», – подчеркнул он и заверил, что никто из тех, кто поддерживает партию Шария и помогает России усилить свое влияние в Украине, не будет оставлен в покое.

Как видно по фото, опубликованных руководителем харьковской ячейки «Нацкорпуса» Константина Немичева, возле особняка зажгли файеры.

💥Сьогодні Національний Корпус навідався до будинку спонсорів проросійскої партії Кацуб в Харкові. Родина Кацуб –... Gepostet von Kostyantin Nemichev am Sonntag, 12. Juli 2020

Напомним, в Харькове "народные мстители" испоганили памятник Жукову.

Как сообщала Politeka, Нацкорпус провел в Киеве многотысячную акцию протеста.

Также Politeka писала, что Нацкорпус Билецкого устроил масштабную акцию против продажи земли.