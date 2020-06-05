На длинных выходных в Харькове воцарится летняя жара

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

В суботу, 6 июня, синоптики прогнозируют переменную облачность. Ночью небольшой дождь, местами гроза. Днем без осадков.

Ветер юго - восточный, 7 - 12 метров в секунду.

Ночью температура воздуха будет +13 +18, днем потеплеет до +24 +29.

Температурные рекорды этого дня были зафиксированы в 1975 году (+32,2) и в 1947 году, когда столбики термометров показывали всего +2,6 градуса.

В этот день почитается память преподобного Симеона столпника на Дивной горе, чудотворца. Погоду 6 июня в прежние времена предсказывали пчелы: если они роем гудят на цветущей рябине - завтра будет ясный день. В это время в садах цветут поздние сорта яблонь, вишни.

В воскресенье, 7 июня, переменная облачность. Без осадков. Ветер юго - восточный, 7 - 12 метров в секунду. Ночью температура воздуха +13 +18, днем +26 +31.

За последние 130 лет синоптических наблюдений теплее всего в этот день было в 1948 году (+32,2). Самое холодное 7 июня зафиксировано в 1958 году (+7,1).

В этот день в 2020 году празднуют Троицу, а также традиционно православные отмечают день памяти священномученика Ферапонта и Ивана Предтечи. В прежние времена этот день называли медвяными росами, Ферапонт Рябинник. В народе об этом дне говорят: «С Иванова дня пошли вредные (медяные) росы, приносящие болезни растениям». 7 июня часто гремят грозы. Особенно наши предки наблюдали в этот день за рябиной: если на ней много цветов - будет хороший урожай хлеба. А вот если рябина поздно расцветает, то осень будет долгой.

В понедельник, 8 июня, синоптики обещают переменную облачность. Ветер юго-восточный, 7 - 12 метров в секунду. Температура ночью +15 +20°, днем воздух прогреется аж до +33, что может стать новім температурнім рекордом. Самая высокая температура в этот день была зафиксирована в 1975 году и составила 32,8 выше нуля. Холоднее всего было в 1951 году, когда воздух прогрелся до +5,1.

8 июня почитается память апостолов Карпа и Алфея. Наши предки называли этот день Карп-карполов, так как на Карпа хорошо карпы ловятся. Следили в этот день за комарами: если их было слишком много, то последние дни месяца ожидались теплыми, но дождливыми.

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