В Харькове спецназовец напугал ребенка, приняв игрушечный автомат в руках мальчика за настоящий и напав на автомобиль, в котором ехал несовершеннолетний
Об инциденте, который разыгрался с участием заместителя командира батальона № 2 полка полиции особого назначения ГУНП в Харьковской области Виталия Лисинского, сообщили в соцсетях, а общую картину произошедшего изложил ресурс Police Control Ukraine.
По информации издания, все произошло в четверг, 14 мая, на Московском проспекте.
В одном из авто, которые ехали по проспекту, ребенок держал в руках игрушечный автомат. В какой-то момент машину подрезала черная Toyota Camry, из которой выскочил Лисинский и начал ломиться в авто с ребенком, пытаясь вытащить из-за руля водителя. При этом на подмогу он вызвал еще несколько экипажей полиции.
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Очевидцы записали происходящее, и уже вскоре запись облетела все городские паблики. Как можно рассмотреть на видео, как подбежали сотрудники патрульной полиции, держась за табельное оружие, вытащили мужчину из машины, а транспортное средство перевернули в поисках оружия.
Издание отмечает тот момент, что обыск проводился без понятых и постановления суда.
Как выяснилось позже, Лисинский ехал по делам и обратил внимание на соседнее авто. Он решил, что игрушечное оружие в руках ребенка – настоящий боевой автомат, и что водитель вместе с мальчиком собираются расстреливать людей.
Когда же оказалось, что автомат игрушечный, спецназовец заявил, что он вообще не полицейский, начал угрожать водителю, а затем сбежал, оставив напуганного мальчика.
Police Control Ukraine отмечает, что в мае 2017 году Лисинский стрелял на рынке, поссорившись с продавцом клубники.
Месяцем ранее в том же году правоохранитель на посту Песочин затянул водителя на пост и начал душить и бить его.
В обоих случаях руководство полиции Харьковщины обещало служебную проверку, а по факту в Песочине даже было открыто уголовное производство по ст. 365 УК Украины (превышение служебных полномочий), однако дальнейшая его судьба неизвестна.
Напомним, в Харькове копы решили отмазать мажора за сокрытие тяжкого преступления.
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