В Харькове спецназовец напугал ребенка, приняв игрушечный автомат в руках мальчика за настоящий и напав на автомобиль, в котором ехал несовершеннолетний

Об инциденте, который разыгрался с участием заместителя командира батальона № 2 полка полиции особого назначения ГУНП в Харьковской области Виталия Лисинского, сообщили в соцсетях, а общую картину произошедшего изложил ресурс Police Control Ukraine.

По информации издания, все произошло в четверг, 14 мая, на Московском проспекте.

В одном из авто, которые ехали по проспекту, ребенок держал в руках игрушечный автомат. В какой-то момент машину подрезала черная Toyota Camry, из которой выскочил Лисинский и начал ломиться в авто с ребенком, пытаясь вытащить из-за руля водителя. При этом на подмогу он вызвал еще несколько экипажей полиции.

Очевидцы записали происходящее, и уже вскоре запись облетела все городские паблики. Как можно рассмотреть на видео, как подбежали сотрудники патрульной полиции, держась за табельное оружие, вытащили мужчину из машины, а транспортное средство перевернули в поисках оружия.

Издание отмечает тот момент, что обыск проводился без понятых и постановления суда.

Как выяснилось позже, Лисинский ехал по делам и обратил внимание на соседнее авто. Он решил, что игрушечное оружие в руках ребенка – настоящий боевой автомат, и что водитель вместе с мальчиком собираются расстреливать людей.

Полицейский спец подразделений принял игрушку у ребёнка в руках за оружие, и устроил спец операцию по захвату автомобиля в котором ребёнок ехал с папой. Этого «героя» полицейского, Лисинского Виталия Витальевича, уже не раз замечают в зашкварных ситуациях, когда человек со здравым умом, так явно бы не поступал, сначала он открыл стрельбу на рынке, когда поссорился с продавцом клубники, потом на посту Песочин вытащил водителя, затащил на пост, после чего начал душить и избивать, и все эти события спускались на тормозах. Теперь он пошёл ещё дальше и уже ребёнка с игрушкой, ехавшего в машине с папой принял за террориста. Сегодня, 14 мая 2020 года, ребёнок ехал в автомобиле с папой по Московскому проспекту в городе Харьков и игрался ИГРУШЕЧНЫМ пластмассовым автоматиком с оранжевым окончанием. Внезапно автомобиль подрезала чёрная Тойота Камри, откуда выскочил сегодняшний «герой полицейский» и начал ломиться в машину, вытаскивая папу ребёнка из автомобиля. Тут же подбежали ещё сотрудники патрульной полиции, держась за табельное оружие, после чего перерыли автомобиль в поисках огнестрельного оружия. Как выяснилось позже, скандальный полицейский ехал куда то по своим делам, и что-то стукнуло ему в голову, посчитав, что игрушка в руках ребёнка в салоне автомобиля (которая даже в окно не выставлялась) настоящее оружие. Тут же он подтянул ещё несколько экипажей полиции, которые и устроили это шоу, забыв по требованиях закона, понятых, постановлении суда и всему остальному, вытащили водителя и устроили обыск в автомобиле, после чего «герой», сказал что он вообще не полицейский и угрожая водителю, просто сбежал как ничего не бывало. Что у него в голове или со зрением остаётся загадкой, но учитывая его предыдущие беспредельные ситуации и то, что это остаётся безнаказанным и покрывается его коллегами, очень печально. Чего от него ожидать дальше - загадка, а вот маленький ребёнок остался напуган и в шоковой ситуации. Все видео конфликта тут https://t.me/joinchat/AAAAAFLoLffwIfxEWic8_g Gepostet von Харьков 1654 am Donnerstag, 14. Mai 2020

Когда же оказалось, что автомат игрушечный, спецназовец заявил, что он вообще не полицейский, начал угрожать водителю, а затем сбежал, оставив напуганного мальчика.

Police Control Ukraine отмечает, что в мае 2017 году Лисинский стрелял на рынке, поссорившись с продавцом клубники.

Месяцем ранее в том же году правоохранитель на посту Песочин затянул водителя на пост и начал душить и бить его.

В обоих случаях руководство полиции Харьковщины обещало служебную проверку, а по факту в Песочине даже было открыто уголовное производство по ст. 365 УК Украины (превышение служебных полномочий), однако дальнейшая его судьба неизвестна.

Напомним, в Харькове копы решили отмазать мажора за сокрытие тяжкого преступления.

Как сообщала Politeka, на Харьковщине пьяный священник устроил экшн с полицейскими и погоней

Также Politeka писала, что в Харькове копов заподозрили в краже машины с помощью эвакуатора.