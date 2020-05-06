Карантин из-за эпидемии китайского вируса существенно поубавил количество людей на улице, однако явил миру нечто совершенно неожиданное

В селе Борщевая на Харьковщине заметили живого верблюда, передает Politeka.net.

Соотвествующие фотографии опубликовали в паблике «Харьков в теме».

На снимках видно, как верблюд прогуливается безлюдными улицами села, а на одном из снимков даже заметно, как собака лает в сторону экзотического гостя.

«Из-за карантина природа настолько очистилась, что в Харьковскую область (село Борщевая) стали возвращаться верблюды 🤣», –подписали снимки.

В комментариях не обошлось без шуток по этому поводу. Одни пишут о том, что это – фотошоп, другие же шутят, что еще немного – и вернутся птеродактили. Кроме того, пользователи не исключают, что животное могло сбежать из экопарка Фельдмана.

Ранее мы писали о том, что в Харьковском зоопарке верблюд по имени Саша за две недели стал отцом малышей Кирилла, Сени и Эйприл.

Сашу в Харьков привезли маленьким верблюжонком из Астрахани в компании таких же маленьких самок Шакиры и Наташи. Когда его впервые увидели сотрудники зоопарка, он был неприметным, флегматичным и даже ленивым. Однако киперы были едины в своем мнении: этот верблюд еще всем покажет! Мол, он будет лидером. Стоит отметить, что эти прогнозы сбылись. Саша оказался парнем любознательным и смелым.

Напомним, харьковские пингвины получат домик за 90 миллионов.

Как сообщала Politeka, харьковчане заплатят миллионы за новый туалет в зоопарке.

Также Politeka писала, что десятки миллионов из карманов харьковчан уйдут на райскую жизнь обезьян.