Бывший нардеп Дмитрий Святаш, которого разыскивают за кражу 1,1 млрд. гривен, сбежал в Россию и получил там убежище

Об этом сообщает издание 057.ua со ссылкой на источник в консульстве РФ в Харькове.

По информации издания, вместе с женой и двумя детьми по программе «Соотечественник» Святаш и смог беспрепятственно обосноваться в российском Липецке. Цель программы проста – переманить к себе как можно больше «соотечественников, проживающих за рубежом», для выдачи им паспортов РФ.

Самое интересное, что документы в консульство подала жена скандального экс-нардепа Анжелика. Сделала она это в начале февраля 2020 года.

Среди прочего, она указала, что семья часто бывала в гостях в РФ.

В России Анжелика, получившая специальность юриста, планирует работать помощником нотариуса или юристом или же пойти учиться и получить профессию, которая востребована на территории, где будет жить семья.

При этом, жена экс-нардепа в указанном обращении отмечает, что вместе с ней в Российскую Федерацию на постоянное место жительства планируют выехать ее муж - Святаш Д.В. и двое сыновей - Святаш Д.Д. (2015 г.р.) и Святаш Л.Д. (2017 г.р.).

Власти РФ дали добро на переселении Святаш и ее родных.

Как отмечает издание, в начале октября 2019 года столичная прокуратура объявила Святашу о подозрении в краже 1,1 млрд. гривен средств «УкрСиббанка» в пользу группы компаний «АИС», учредителем которой является Дмитрий Святаш. В ноябре 2019 года его объявили в розыск.

«По нашим данным, Дмитрий Святаш сбежал в Россию еще зимой этого года, из-за того, что его объявили в розыск. Его жена уехала в РФ через Гоптовку в феврале этого года, а детей отправили через Минск в Россию в конце декабря», – сообщили журналистам издания источники в правоохранительных органах.Более того, семья Святаша не отказалась от украинского гражданства, нарушив закон.

«Вся эта информация свидетельствует о действующем механизме, участником которого является российская официальная организация - Генеральное консульство РФ в Харькове, который может использоваться любыми преступниками на территории Украины – если что «Россия заберет всех себе», – пишет издание.

Главная проблема этой программы в том, что, воспользовавшись ею, тысячи украинцев возвращаются потом обратно из РФ, имея российский паспорт и давая Путину все основания «защищать российских граждан» на территории нашей страны.

Ранее мы писали, что в соцсетях появилось видео погони и потасовки членов военно-патриотической организации «Фрайкор» за нарлепом от партии «Відродження» Святашем, который агитировал за себя на Салтовке.

Неравнодушные патриоты напомнили Святашу и его титушкам, что харьковчане против сепаратизма и его адептов, а также, что им не место в Украине.

Напомним, экс-регионал Святаш после предъявления подозрения в краже $ 100 млн обзавелся справкой о тяжелых сердечных болезнях и «слег» в больницу.

Как сообщала Politeka, в Харькове устроили «охоту» на пророссийских кандидатов.

Также Politeka писала, что, используя заказные митинги Дмитрий Святаш и менеджмент АИС оказывают давление на суды для смены состава следствия.