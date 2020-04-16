Несмотря на то, что верующих украинцев попросили остаться на Пасху дома и не ходить в храмы, чтобы не подхватить вирус, некоторым парафиям, как оказалось, законы не писаны

В сети то и дело появляются свидетельства того, что некоторые храмы не собираются ограничивать количество прихожан на Пасхальных богослужениях, да еще и всячески зазывают их прийти в церковь.

Очередное «приглашение» показали харьковские пользователи соцсетей в группе «Типичное ХТЗ», опубликовав снимок объявления.

Текст гласит о том, что харьковчан приглашают на обряд освящения куличей, яиц и даже мясных продуктов в храм «Всех Святых» на Горизонте.

Тут же указан график, когда будет проходить обряд.

«Ну здрасьте, приехали...», – лаконично подписал снимок автор публикации.

Отметим, что в комментариях нет ни одного слова на поддержку служителей культа, а вот возмущение выше крыши.

«Паства сидит дома – пастыри голодают!», «Пусть потом у батюшки помощь в лечение просят, п***ц все такие верующие, что п***ц, смешно аж до коликов)», «Из-за таких д*билов сидеть и сидеть на карантине», «Это провокация, чтобы была причина продлить карантин. Все заболеют на пасху, а если не заболеют – нарисуют заболевших», «Народ! Даже и не думайте. Купите в магазине уже освяченую пасочку и побудьте дома. Всем здоровья!», «Сам факт освящения во время нынешнего положения ужасает, а во-вторых, ещё и информация о освящении мясных продуктов!)», «У нас карантин к новому году закончится!», «Непробиваемые!», – пишут под публикацией.

Несколькими днями ранее харьковские правоохранители предупредили о том, что на время пасхальных богослужений у храмов будут дежурить усиленные наряды, чтобы не допустить нарушений правил карантина.

Напомним, харьковчанам рассказали, что будет с ценами на продукты перед Пасхой.

Как сообщала Politeka, на Харьковщине мужчина сэкономил на маске и крепко за это поплатился.

Также Politeka писала, что эпидемия начала косить харьковских военных.