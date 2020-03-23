Самый популярный парк Харькова объявил тендер на сумму в несколько десятков миллионов гривен

Пока Украину медленно накрывает эпидемия коронавируса, в Харькове решили еще больше улучшить и без того самый красивый и самый дорогой парк.

Как передает Politeka со ссылкой на Харьковский антикоррупционный центр, Харьковский центральный парк культуры и отдыха имени М.Горького объявил две закупки на общую сумму 31,5 млн.грн. Об этом стало известно из системы публичных закупок ProZorro.

За 16 с половиной миллионов собираются реконструировать систему для поливки и благоустроить территорию парка. Кроме этого, на проект уже потратили 202 тысячи гривен.

Еще 15 миллионов уйдут на реконструкцию пешеходно-транспортной сети парка. Проект уе «потянул» на 188 тысяч гривен.

При этом парк продолжает оставаться убыточным. За четыре с половиной года после реконструкции, в течении 2015-2019 годов, сумма убытков составила 40,7 млн. гривен.

По состоянию на 30 июня прошлого года сумма кредита в парке была на уровне 239,6 млн.грн.

«Уже полностью обеспечили медперсонал??», «Вот блин, нынешние долги за парк Горького ни как не погасят, а тут такие деньги выделяют на реконструкцию. Когда же теплотрассой займутся», «Карманы у него бездонные?», «А вот этому #коронабесие не помеха. И раздувание паники, и пилёж бабла по расписанию», «Денег не жалко! Это ж не на больницы и лечение людей!», «Какие на х.. аппараты вентиляции легких», «Еще 1 млн евро на убыточное предприятие. Кто выживет, оценит лавочки. Clap-clap», – пишут в комментариях под публикацией жители Харькова.

Ранее мы рассказывали о том, что мэр Геннадий Кернес вступил в открытую конфронтацию с губернатором ХОГА Алексеем Кучером, не пожалев для того «лестных» выражений.

Напомним, в Харькове появится баснословно дорогой туалет.

Как сообщала Politeka, Харьков потратит на ремонт "Кремлевской стены" 15 миллионов.

Также Politeka писала, что на детище Кернеса снова выделили огромную сумму.