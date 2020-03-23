Введение карантина из-за коронавируса спровоцировало дефицит медицинских масок и антисептиков в аптеках Харькова

В сети жители города рассказывают о том, что маски, которые раньше редко стоили больше двух гривен, теперь продают с огромной наценкой. Более того, есть те, кто делает это из-под полы

Так, в группе «ХС Харьков» появилась история о том, как девушка поинтересовалась наличием масок и что из этого получилось.

«Была в аптеке, забирала заказ. Решила на всякий случай уточнить наличие масок, сказали, что их нет. Выхожу из аптеки, за мной бежит фармацевт, настырно просит выйти из аптеки и предлагает купить маски по спекулятивной цене! Я просто в шоке! В помещении аптеки говорят, что их нет, а за глаза предлагают маски втридорога! Люди, очнитесь 😔 То есть они скупили маски заранее, их в продаже нет, а теперь они такое творят», – пишет автор, не скрывая возмущения.

В комментариях пользователи рассказывают о том, с чем сами столкнулись в аптеках города.

«Сегодня днём в аптеке на перекрестке гтруда/гвширонинцев купил маски по 15грн свободно! Дня три назад они были по 20 грн», «с учётом того, что до карантина маска стоила 1,80 грн. то это не смешно уже. А учитывая, что маску надо менять каждые 2 часа, то в сутки это уже смешно не выглядит», «Цена в аптеке на одноразовую маску 24-25 грн, это тоже не нормально, маска должна меняться каждые 2-4 часа, не реже», «пока не начнут реально наказывать, ничего у нас не изменится в лучшую сторону», «Люди, вы себя слышите? Одноразовые маски, которые ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно менять через 2 часа, по 15, 20 грн. И вы считаете это нормально? До карантина они стоили 1,60 грн. Респираторы лепестки с клапаном (покупали рабочим) 20 грн это было дорого, сейчас их продают по 350. Есть проще выход. Садимся и шьём сами ватно-марлевые повязки. Дёшево и сердито», – пишут люди.

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