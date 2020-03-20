В Харьковской облгосадминистрации разгорелся очередной скандал

Губернтарор Харьковщины уволил директора Департамента здравоохранения Харьковской ОГА Вадима Иванникова из-за того, что он взялся было выполнять протокол за подписью главы ХОГА, который тот позже заблокировал.

Как передает «Вечерний Харьков», согласно п 1.6 протокола заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, Департамент здравоохранения Харьковской области, возглавляемый Иванниковым, должен был проверить состояние готовности и обеспечить передачу аппаратов ИВЛ в инфекционную больницу из районов.

Однако позже во время брифинга Алексей Кучер заявил, что это решение было им заблокировано, а руководитель Иванников уволен с поста.

Не далее как вчера молодой руководитель Харьковской облгосадминистрации уже стал предметом пристального внимания СМИ, местных властей и представителей бизнеса. Он не явился на заседание регионального антикризисного штаба по противодействию коронавирусу, одним из членов которого он был. Результатом стала уничижительная критика Кучера со стороны бизнесмена Александра Ярославского, назвавшего губернатора «позорищем», и самого мэра Харькова Геннадия Кернеса.

Более того, на следующий день градоначальник написал в сети длинный пост о том, кто и сколько денег дал на борьбу с коронавирусом после заседания штаба, не забыв при этом запустить несколько камней в огород Кучера.

«Нет, губернатор, это не 90-е года, а 2020 год, и у нас на повестке дня борьба с коронавирусом. А в 90-е годы, если бы мне попался такой, как Кучер, и подвел меня, как он подвел всех нас, я бы его просто раздавил, как клопа», – отметил мэр Харькова.

Новый молодой губернатор старается показать, что он работает в связке с крупным бизнесом, работодателями, с мэром... Gepostet von Геннадий Кернес am Freitag, 20. März 2020

В свою очередь председатель ОГА обратился к бизнесменам, которые вчера присутствовали на заседании антикоррупционного штаба, напомнив, что уже прошли 90-е годы.

«Это фактически публичное вымогательство у бизнеса было. Мы так не работаем. И мы вернем в реальность, в настоящее того человека, который фактически занимается вымогательством денежных средств», – цитирует чиновника Depo.Харьков.

А вот и мэм от "СолнцеЛикого Харькова", который вкратце объясняет всю суть подковерных интриг в кабинетах власти.

Напомним, соратница Порошенко заменит "слугу народа" в Раде.

Как сообщала Politeka, здание ХОГА оказалось в дыму.

Также Politeka писала, что разъяренные харьковчане заблокировали движение транспорта и начали бить стекла.