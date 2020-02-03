Необычную картину наблюдали накануне вечером жители улицы Владислава Зубченко в Харькове на Салтовке

Очевидцы заметили в окне квартиры на седьмом этаже в доме №31 голую женщину, которая пыталась «выйти» на улицу. Видеозапись инцидента появилась в телеграмм-канале «ХС-Харьков».

Как сообщает издание «Наш Харьков», автор видео немедленно вызвал спасателей и правоохранителей, поскольку резонно предположил, что неизвестная в костюме Евы собиралась покончить жизнь самоубийством.

Однако кто-то в квартире оказался проворнее и затащил ее обратно, предотвратив таким образом беду.

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Ранее мы рассказывали о том, что после ссоры с родителями 14-летняя девочка выпрыгнула из окна квартиры на втором этаже в городе Каховка Херсонской области. В результате падения она серьезно повредила позвоночник.

Мы также писали о том, что 43-летний житель Харькова на глазах у жены попытался совершить самоубийство и подпалил себя. Происшествие имело место в Холодногорском районе города.

Драма разыгралась в одной из квартир, где мужчина, находясь вдвоем с женой, облил себя легковоспламеняющимся веществом и поджег. Супруга немедленно вызвала скорую и пыталась самостоятельно потушить огонь. Когда потерпевшего в тяжелом состоянии доставили в Харьковскую клиническую больницу скорой помощи, врачи диагностировали у него ожоги всего тела.

Хозяйка квартиры рассказала правоохранителям, что это – не первая попытка мужа свести счеты с жизнью. Ранее он уже пытался покончить с собой, выпрыгнув из окна.

Напомним, в Харькове нашли тело женщины.

Как писала Politeka, директор расправился с подчиненным, чтобы не платить зарплату.

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