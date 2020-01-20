Когда выяснилась вся правда о террористе, записи исчезли

Брат убитого «товарищем по службе» боевика «ДНР» попробовал было попросить у харьковчан денег на похороны родственника

В Харькове разгорелся скандал из-за просьбы о помощи в соцсетях. О нем рассказал офицев ВСУ Анатолий Штефан с позывным «Штирлиц» в своем блоге, передает Politeka.

«Знакомьтесь! Риэлтор Ростислав Куксов из Харькова. Искренне сочувствует гибели своего брата и собирает деньги! Но не договаривает, что его брат tе[email protected]иsт и убивал украинских воинов в Дебальцево», – написал украинский защитник.

На тот свет Трухина отправили свои же.

«Был застрелен 13 января Братушаны на позициях. Российское оккупационное командование пытается обвинить подразделение ОС в обстреле. Но калибр 9 мм на такое расстояние не стреляет», - написал Штефан.

Публикацию он дополнил скринами со страницы Куксова. Отметим, что тот после скандала подчистил всю информацию о себе и удалил просьбу о помощи.

В комментариях пишут, что помощи для семьи убитого боевика Куксов просил и в группе «Руководители АН Харькова» в вайбере. Одако коллег это сильно возмутило, и он вынужден был все удалить. Данные о нем отправили в СБУ.

«Нормальный ход...пусть за поребрик напишет, русские же своих не бросают», «Пол Харькова таких куксовых. Ждут не дождутся реванша», «Боже, сколько людей во власти было и есть, а их родственники данецкие и они рыги ... далее делают свои дела», – отмечают пользователи.

Ранее информация о смерти Трухина появлялась в Твиттере.

Напомним, бойцы ВСУ эффектно ликвидировали главаря "Л/ДНР", «отомстили за все».

Как сообщала Politeka, озверевшие оккупанты расстреляли бойцов ВСУ из артиллерии.

Также Politeka писала, что террористы прорвались и расстреляли ВСУ из пулеметов.